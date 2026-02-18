После смертельной аварии в США проверяют компании, связанные с кыргызстанцами

После дорожно-транспортного происшествия в штате Индиана, в результате которого погибли четыре человека, приостановлена деятельность нескольких транспортных компаний. Об этом сообщил в соцсетях министр транспорта США Шон Даффи.

По его словам, после ДТП с участием водителя — гражданина Кыргызстана Федеральное управление безопасности автомобильных перевозок США (FMCSA) приняло следующие меры:

деятельность работодателя водителя, компании AJ Partners, приостановлена;

приостановлена работа еще двух связанных с ней перевозчиков — Tutash Express и Sam Express;

аннулирован сертификат автошколы Aydana, выдавшей водителю коммерческие водительские права (CDL).

Шон Даффи подчеркнул, что проверки продолжаются и федеральные органы намерены привлечь к ответственности всех причастных к нарушениям.

По имеющимся данным, траковые компании Tutash Express и Sam Express Inc управляются выходцами из Кыргызстана.

В настоящее время федеральные следователи проводят проверки и других трак-компаний, аффилированных с гражданами Кыргызстана.

Напомним, в штате Индиана задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла 3 февраля, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.