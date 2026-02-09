16:17
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Общество

Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает новые подробности о дорожно-транспортном происшествии в штате Индиана (США) с участием гражданина КР Б.Б.. Ведомство и загранучреждения республики оказывают соотечественнику необходимую поддержку, сообщила пресс-служба МИД.

В министерстве встретились с родственниками пострадавшего гражданина. Одновременно с этим сотрудники Генерального консульства в Чикаго вышли на прямую связь с самим Б.Б..

Читайте по теме
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане

Во время телефонного разговора дипломаты провели для соотечественника подробную консульско-правовую консультацию. Они дали четкие рекомендации по дальнейшим юридическим и организационным действиям в рамках американского законодательства.

В настоящий момент ведомство уточняет информацию об окончательном месте содержания Б.Б.. Как только точку пребывания установят, сотрудники Генерального консульства организуют выезд на место для личной встречи.

Министерство и дипломатическое представительство в США держат ситуацию на особом контроле. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с близкими гражданина и продолжают оказывать всестороннее консульско-правовое содействие в рамках своей компетенции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361199/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области водитель направлялся на аламан улак и сорвался в овраг
Трамп не стал извиняться за публикацию в его соцсети расистского видео с Обамой
О самых аварийных днях недели в Кыргызстане рассказали в ГУОБДД МВД
В Кыргызстане в 2025 году в ДТП погиб 121 ребенок — ГУОБДД
США выделят почти $6 миллиардов на глобальную борьбу с ВИЧ
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД
В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
Популярные новости
Изъято 300&nbsp;литров. Рейд по&nbsp;выявлению незаконной торговли ГСМ в&nbsp;Ленинском районе Изъято 300 литров. Рейд по выявлению незаконной торговли ГСМ в Ленинском районе
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Дорога на&nbsp;костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в&nbsp;Новопавловке Дорога на костях: зачем Профсоюзную хотят продлить через кладбище в Новопавловке
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
16:05
Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для г...
15:59
Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек
15:34
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
15:29
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
15:26
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров