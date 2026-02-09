Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает новые подробности о дорожно-транспортном происшествии в штате Индиана (США) с участием гражданина КР Б.Б.. Ведомство и загранучреждения республики оказывают соотечественнику необходимую поддержку, сообщила пресс-служба МИД.

В министерстве встретились с родственниками пострадавшего гражданина. Одновременно с этим сотрудники Генерального консульства в Чикаго вышли на прямую связь с самим Б.Б..

Во время телефонного разговора дипломаты провели для соотечественника подробную консульско-правовую консультацию. Они дали четкие рекомендации по дальнейшим юридическим и организационным действиям в рамках американского законодательства.

В настоящий момент ведомство уточняет информацию об окончательном месте содержания Б.Б.. Как только точку пребывания установят, сотрудники Генерального консульства организуют выезд на место для личной встречи.

Министерство и дипломатическое представительство в США держат ситуацию на особом контроле. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с близкими гражданина и продолжают оказывать всестороннее консульско-правовое содействие в рамках своей компетенции.