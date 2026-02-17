Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН

Деколонизация во всем мире остается одной из ключевых задач Организации Объединенных Наций с момента ее создания. Об этом говорится в обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на открытии сессии Специального комитета по деколонизации.

Он отметил, что ООН задумывалась как площадка, где государства взаимодействуют на равных, а не в системе «правителей и подчиненных».

С 1945 года независимость получили более ста стран, и сегодня, как отмечается, все больше людей реализуют право на самоопределение. Однако последствия колониализма продолжают ощущаться — в виде экономического неравенства, расизма и ограниченного участия некоторых народов в принятии решений на международном уровне.

В мире остаются 17 несамоуправляющихся территорий. В ООН считают, что их будущее должно определяться через инклюзивный диалог между представителями самих территорий, управляющими державами и государствами ООН, с учетом уникальных потребностей каждой из таких территорий и в соответствии с уставом ООН и решениями Генеральной ассамблеи.

Особое внимание в выступлении уделено роли молодежи, которая, по мнению генсека, должна стать движущей силой формирования более справедливого и инклюзивного будущего.

Одним из ключевых вызовов названы климатические изменения. Большинство несамоуправляющихся территорий — малые острова, которые особенно уязвимы перед повышением уровня моря, эрозией береговой линии и экстремальными погодными явлениями. В ООН призвали поставить вопросы устойчивости и адаптации к изменению климата в центр международных обсуждений.

В декабре 2025 года в ООН впервые отметили Международный день борьбы с колониализмом во всех его формах и проявлениях. День стал напоминанием о том, что, несмотря на достигнутый прогресс, работа по завершению деколонизации еще далека от завершения.