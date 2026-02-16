Спецслужбы Казахстана проводят проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверку в отношении комика Нурлана Сабурова.
«Информация [о возможном правонарушении] принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия», — сообщила пресс-служба КНБ, отвечая на запрос издания Tengrinews о том, проверяли ли Нурлана Сабурова на предмет возможных уголовных нарушений, в том числе статьи о наемничестве.
Ранее в Сети появилось видео, в котором говорилось о помощи Нурлана Сабурова бойцам «Легиона Вагнер Истра». В Казахстане это уголовно наказуемое деяние.
По данным портала Finratings, активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видеозапись, на которой комик предположительно передает технику в дар российским военным.
Статья 170 «Наемничество» УК РК предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.
Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.