Спецслужбы Казахстана проводят проверку в отношении комика Нурлана Сабурова

Комитет национальной безопасности Казахстана проводит проверку в отношении комика Нурлана Сабурова.

«Информация [о возможном правонарушении] принята к сведению, проводятся проверочные мероприятия», — сообщила пресс-служба КНБ, отвечая на запрос издания Tengrinews о том, проверяли ли Нурлана Сабурова на предмет возможных уголовных нарушений, в том числе статьи о наемничестве.

Фото из соцсетей. Ранее в Сети появилось видео, в котором говорилось о помощи Нурлана Сабурова бойцам «Легиона Вагнер Истра»

Ранее в Сети появилось видео, в котором говорилось о помощи Нурлана Сабурова бойцам «Легиона Вагнер Истра». В Казахстане это уголовно наказуемое деяние.

По данным портала Finratings, активист Марат Турымбетов обратился в Генпрокуратуру республики с просьбой проверить видеозапись, на которой комик предположительно передает технику в дар российским военным.

Статья 170 «Наемничество» УК РК предусматривает в качестве наказания лишение свободы от 7 до 12 лет.

Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.