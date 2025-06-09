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Общество

Из США выдворили звезду TikTok — молчаливого блогера Хаби Лейма

Фото из интернета

Итальянский блогер сенегальского происхождения Хаби Лейм, известный своими роликами с удивленно-осуждающим выражением лица, был задержан в аэропорту Лас-Вегаса. Об этом пишет DW.

По данным издания, это случилось 6 июня. Оказалось, что истек срок действия его двухлетнего разрешения на въезд ESTA (его должны получать иностранцы, которым для путешествий в США не нужна виза).

После задержания Лейм добровольно вылетел в Канаду.

Хаби Лейм — самый успешный в мире «тиктокер», у него 162 миллиона подписчиков. Еще 80 миллионов подписаны на комика в Instagram.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332055/
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