Итальянский блогер сенегальского происхождения Хаби Лейм, известный своими роликами с удивленно-осуждающим выражением лица, был задержан в аэропорту Лас-Вегаса. Об этом пишет DW.

По данным издания, это случилось 6 июня. Оказалось, что истек срок действия его двухлетнего разрешения на въезд ESTA (его должны получать иностранцы, которым для путешествий в США не нужна виза).

После задержания Лейм добровольно вылетел в Канаду.

Хаби Лейм — самый успешный в мире «тиктокер», у него 162 миллиона подписчиков. Еще 80 миллионов подписаны на комика в Instagram.