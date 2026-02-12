21:33
Общество

Мэрия анонсировала крупные стройки в столице

В столице прошло заседание коллегии мэрии, где подвели итоги работы и обозначили планы на 2026 год. В числе приоритетов — масштабные проекты в сфере спорта, здравоохранения и городской инфраструктуры.

Как заявил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, в 2026 году планируется реконструкция устаревшего бассейна во Дворце спорта имени Кожомкула. Также предусмотрено строительство здания больницы на улице Юлиуса Фучика, ледового катка и многофункционального спортивного комплекса на улице Токтоналиева.

Продолжается строительство борцовского зала в Маевке и спортивных сооружений в жилмассиве «Ынтымак». Кроме того, в 2026 году планируется ввод в эксплуатацию четырехэтажного здания «Станции молодых техников».

На месте здания кинотеатра «Чатыр-Куль» построят культурный центр

В числе проектов — реконструкция кинотеатра «Чатыр-Куль». В мэрии уточнили, что объект планируют обновить с учетом современных требований.

Отдельное внимание уделено модернизации коммунальной инфраструктуры. Запланировано обновление производственной базы муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой».

В муниципалитете отметили, что реализация проектов направлена на развитие городской социальной инфраструктуры и повышение качества услуг для горожан.
