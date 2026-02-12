20:00
Общество

Директоров школ в Кыргызстане хотят назначать без собеседований

Кабинет министров  вынес на общественное обсуждение проект постановления «О вопросах порядка проведения конкурса на должность руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего, начального профессионального и дополнительного образования».

Документ предусматривает введение единого порядка конкурсного отбора директоров школ, детских садов, организаций начального профессионального и дополнительного образования. Сейчас данные процедуры регулируются несколькими отдельными постановлениями.

Проектом предлагается объединить действующие нормы в единый механизм и перевести конкурсные процедуры в цифровой формат.

Ключевым инструментом отбора станет автоматизированная информационная система «Мугалим», интегрированная с системой межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Через платформу будет осуществляться подача документов, проверка сведений, публикация вакансий и формирование кадрового резерва.

Основным этапом конкурса станет централизованное компьютерное тестирование. Собеседование исключается. Как отмечается в справке-обосновании, это позволит минимизировать субъективизм и снизить коррупционные риски.

Тестирование планируется проводить два раза в год. Результаты будут публиковаться сразу после завершения процедуры с возможностью подачи апелляции.

Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, будут включаться в цифровой резерв руководителей. Назначение на вакантные должности будет осуществляться из числа лиц, набравших наибольшее количество баллов.

Предусматривается шестимесячный испытательный срок. По его итогам с руководителем может быть заключен срочный трудовой договор сроком на пять лет либо принято решение об освобождении от должности.
