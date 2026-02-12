Восемь предприятий КР получили разрешение на экспорт продукции в Китай

С 12 февраля Главное таможенное управление Китая включило в перечень разрешенных к экспорту восемь предприятий Кыргызстана. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, решение принято по итогам системной работы, проведенной службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве.

В список допущенных к поставкам на рынок КНР вошли ОсОО «Ат Башы Трейд», ОсОО «Алия», ОсОО «Гермес Ко ЛТД», ОсОО «Жол-Аман», ОсОО «Таалай Групп», ОсОО Wool KG, ОсОО «Опэн Трейд» и ОсОО «Торугарт Трейд».

Предприятия осуществляют переработку шкур крупного рогатого скота и шерсти мелкого рогатого скота. Получение допуска открывает для отечественных производителей дополнительные возможности для расширения экспортных поставок и укрепления торгово-экономического сотрудничества между КР и Китаем.

Служба ветеринарии продолжает последовательную работу по обеспечению выхода новых отечественных предприятий на рынок КНР и расширению перечня кыргызстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай.