09:58
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Общество

Восемь предприятий КР получили разрешение на экспорт продукции в Китай

С 12 февраля Главное таможенное управление Китая включило в перечень разрешенных к экспорту восемь предприятий Кыргызстана. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, решение принято по итогам системной работы, проведенной службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при министерстве.

В список допущенных к поставкам на рынок КНР вошли ОсОО «Ат Башы Трейд», ОсОО «Алия», ОсОО «Гермес Ко ЛТД», ОсОО «Жол-Аман», ОсОО «Таалай Групп», ОсОО Wool KG, ОсОО «Опэн Трейд» и ОсОО «Торугарт Трейд».

Предприятия осуществляют переработку шкур крупного рогатого скота и шерсти мелкого рогатого скота. Получение допуска открывает для отечественных производителей дополнительные возможности для расширения экспортных поставок и укрепления торгово-экономического сотрудничества между КР и Китаем.

Служба ветеринарии продолжает последовательную работу по обеспечению выхода новых отечественных предприятий на рынок КНР и расширению перечня кыргызстанской продукции, допущенной к экспорту в Китай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361657/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Шестьдесят видов отечественной сельхозпродукции экспортируется в 80 стран
КПП на границе с КНР будут временно закрыты
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Кадровые перестановки в армии Китая: оценки мировых СМИ
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
Китайским дальнобойщикам напомнили о необходимости соблюдения ПДД на дорогах КР
Органическую продукцию из Кыргызстана намерены продвигать на китайском рынке
ГЧП. Китайский инвестор намерен сотрудничать с КР в сфере строительства
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Бизнес
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
12 февраля, четверг
09:49
В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 миллионов сомов В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 мил...
09:49
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
09:48
До $5 миллиардов довести торговый оборот с Кыргызстаном предлагает Турция
09:46
На альтернативной дороге север — юг сошла лавина, участок закрыт
09:45
Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал