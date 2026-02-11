14:17
Общество

Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным

Новое здание мэрии Бишкека будет девятиэтажным. Об этом заявили сегодня на заседании постоянной комиссии столичного кенеша по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

По словам представителей управления капитального строительства, ниже нуля предусмотрена двухуровневая парковка, рассчитанная предварительно на 80 машин.

Более подробной информации о том, какие структуры планируют разместить в новом здании, чиновники депутатам не представили, отметив, что проект дорабатывается.

Ранее сообщалось, что на месте закрытой парковки возле нынешнего здания мэрии на улице Киевской начали подготовительные работы к строительству нового административного здания.
