12:43
В КР регистрация пестицидов и агрохимикатов переходит в цифровой формат

5 февраля 2026 года постановлением кабинета министров № 60 внесены изменения в постановление правительства от 1 июля 2013 года № 390. Этот документ направлен на внесение изменений в «Положение о регистрационных испытаниях и государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов в Кыргызской Республике».

Основная цель документа — цифровизация процесса регистрации пестицидов и агрохимикатов. В соответствии с Концепцией цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2024–2028 годы, вводится механизм электронной подачи заявлений и документов, а также повышается прозрачность административных процедур.

Электронная регистрация обеспечивает прозрачность, доступность и отслеживаемость всех этапов регистрации и экспертизы, создает единую электронную базу зарегистрированных пестицидов и агрохимикатов, а также снижает административную нагрузку на заявителей и государственные органы.

Внесенные изменения способствуют усилению контроля за пестицидами и агрохимикатами, повышению уровня защиты здоровья населения и окружающей среды, а также внедрению принципов открытости и прозрачности в процессы регистрации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361528/
