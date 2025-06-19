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Общество

Кыргызстан отказался от использования опасных пестицидов

Департамент химизации, защиты и карантина растений от 18 июня 2025 года № 47 издал указ, запрещающий обращение пестицидов на основе действующего вещества дихлорида параквата (включая разработку, производство, государственную регистрацию/перерегистрацию, ввоз в Кыргызскую Республику и вывоз из нее, продажу, хранение, транспортировку, применение, обезвреживание, утилизацию, уничтожение, захоронение и рекламу). Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, с 2024 года департамент химизации, защиты и карантина растений сосредоточил свои основные усилия на отказе от особо опасных пестицидов.

«Особо опасные пестициды — это химикаты, которые вредят окружающей среде и здоровью человека, вызывая рак, заболевания нервной системы у детей, ухудшение репродуктивного здоровья населения и эндокринные нарушения. Смертельная доза составляет примерно одну чайную ложку. Помимо легких, может поражать печень и почки (почечная недостаточность). Паракват не влияет на кору плодовых деревьев, поэтому широко используется для уничтожения сорняков между садами», – говорится в сообщении.

Закон Европейского союза об отзыве лицензии на паракват стал успешным вмешательством в сферу общественного здравоохранения, устранив вредное воздействие параквата и эффективно снизив число отравлений и смертей, отмечают в Минсельхозе.

Данный приказ утвержден в соответствии с Законом КР «О химизации и защите растений» и постановлением правительства КР № 390 от 1 июля 2013 года. В дальнейшем департамент разработает приказы о запрете особо опасных пестицидов на основе десятков действующих веществ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333298/
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