В Бишкеке 11 февраля дожди. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

Талантбек Кушчубеков

Родился 11 февраля 1958 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии и Словении.

Памятные даты

Международный день женщин и девочек в науке

Отмечается с 2016 года.

Этот день призван привлекать дополнительное внимание к проблеме участия женщин в научной сфере, особо отмечать достижения в области науки, техники и инноваций, совершенные женщинами и девочками.

Всемирный день больного

Этот день задуман, скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных.

Всемирный день больного учрежден 13 мая 1992 года по инициативе 264-го Папы Римского Иоанна Павла II.

В своем специальном послании понтифик отметил, что ежегодное празднование Всемирного дня больного имеет определенную цель — дать почувствовать «сотрудникам многочисленных медицинских католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Люди, которые меняли мир

Убит актер Талгат Нигматулин

Родился в 1949 году в Кызыл-Кие. Киноактер.

В 1967-м предложили первую роль белогвардейского офицера в фильме «Баллада о комиссаре». Окончив в 1971 году ВГИК, приехал в Ташкент и стал работать на студии «Узбекфильм». Тогда и появились его роли в фильмах «Седьмая пуля», «Встречи и расставания», «Сказание о Сиявуше».

Наиболее известный по фильмам «Пираты XX века», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и «Волчья яма».

Писал рассказы и стихи. Именно Талгат Нигматулин является автором слов известной песни «Русские березы».

Увлекшись восточной философией, он вступил в секту, руководителями которой оказались преступники. В 1985-м в квартире в центре Вильнюса жестоко убит.

Умер государственный деятель Джумгалбек Аманбаев

11 февраля 2005 года в возрасте 59 лет скончался кыргызский партийный и государственный деятель Джумгалбек Аманбаев.

Родился 2 февраля 1946-го в селе Чаек Нарынской области.

Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, заместитель премьер-министра Кыргызстана (1993-1995).

Народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета Киргизской ССР четырех созывов, в 1989-1994 годах — депутат Верховного Совета КиргССР/КР.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», заслуженный зоотехник Кыргызстана.

