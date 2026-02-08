13:39
Издатель The Washington Post ушел в отставку после массовых сокращений в газете

Издатель и генеральный директор The Washington Post (WP) Уилл Льюис ушел в отставку. В начале февраля издание анонсировало массовые сокращения сотрудников.

«За время моего руководства приняты трудные решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее WP, чтобы она могла на протяжении многих лет публиковать качественные беспристрастные новости для миллионов читателей ежедневно», — написал Уилл Льюис в обращении к коллегам. 

Обязанности издателя и гендиректора временно будет исполнять финансовый директор газеты Джефф Д'Онофрио.

Владелец газеты миллиардер Джефф Безос в ответ на смену руководства WP заявил, что Д'Онофрио готов вывести издание «на новый, захватывающий этап». Сообщения о массовых сокращениях при этом он не прокомментировал.

Профсоюз сотрудников WP написал в соцсети X, что отставка Уилла Льюиса давно назрела. «Его наследием станет попытка разрушить великое американское журналистское учреждение... Джефф Безос должен немедленно отменить все увольнения или продать газету тому, кто готов инвестировать в ее будущее», — указано в публикации.

4 февраля Reuters, The New York Times (NYT) и другие СМИ сообщили, что руководство WP уволило около 300 журналистов. Под сокращения попал международный отдел. Отделы спорта и книг, а также ежедневный подкаст Post Reports будут закрыты. NYT писала, что увольнения связаны с сокращением числа подписчиков и проблемами с доходами.
