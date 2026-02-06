Около 4,5 миллиона девочек могут пострадать от женского обрезания в 2026 году

В 2026 году около 4,5 миллиона девочек, многие из них — младше пяти лет, могут пострадать от операций, которые иногда называют женским обрезанием. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, калечащие операции на женских половых органах нарушают права человека на жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность и наносят непоправимый вред более чем 230 миллионам женщин и девочек во всем мире. Еще 23 миллиона девочек рискуют пострадать от этой практики в ближайшем будущем.

Эта практика наносит серьезный ущерб физическому и психическому здоровью девочек и женщин, приводит к тяжелым пожизненным осложнениям, а ежегодные расходы на их лечение оцениваются примерно в $1,4 миллиарда.

По данным ООН, каждый доллар, вложенный в борьбу с калечащими операциями, приносит десятикратную отдачу. Инвестиции в размере $2,8 миллиарда могут предотвратить 20 миллионов случаев женского обрезания и обеспечить экономическую отдачу в размере $28 миллиардов.

Отмечается, что усилия по искоренению калечащих операций за последние три десятилетия начали приносить результаты.

Почти две трети населения стран, где эта практика распространена, сегодня поддерживают ее ликвидацию.

С 1990 года в государствах и районах, где практикуется женское обрезание, доля девочек, подвергающихся этой процедуре, сократилась с одной из двух до одной из трех.

Однако, подчеркивают в ООН, этого все еще недостаточно для достижения Цели в области устойчивого развития — полного прекращения калечащих операций к 2030-му.