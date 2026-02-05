Лицо Кыргызстана в небе. Asman Airlines показала дизайн самолетов Airbus A321

Для выполнения международных рейсов в течение года планируется закупить новые самолеты Airbus A321, фирменный дизайн для них представили ОАО «Аэропорты Кыргызстана» и государственная авиакомпания Asman Airlines.

Обновленная ливрея отражает современный облик авиакомпании, национальную идентичность и стратегический курс на развитие международных направлений. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты кыргызстана», в дизайне использованы элементы, символизирующие небо, движение вперед и связь Кыргызстана с миром.

Фото пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов отметил, что запуск самолетов A321 с новым дизайном станет важным этапом в истории гражданской авиации страны:

«Мы выходим на качественно новый уровень. Airbus A321 — это дальность, комфорт и надежность, а новый облик наших самолетов — это лицо Кыргызстана в международных аэропортах. Мы хотим, чтобы Asman Airlines узнавали в небе с первого взгляда».

Фото пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Закупка самолетов и запуск международных маршрутов откроют новые возможности для пассажиров, туризма и деловых связей, а также укрепят имидж Кыргызстана как современной авиационной державы в регионе.