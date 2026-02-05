Литературный конкурс для региональных авторов объявлен в Кыргызстане

Министерство науки, высшего образования и инноваций КР объявило о литературном конкурсе для региональных авторов «40 районов — 40 книг».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Проза» — романы, повести, сборники рассказов;

«Поэзия» — поэмы, сборники стихов;

«Публицистика» — сборники статей и публицистических произведений;

«Детская и юношеская литература» — романы, повести, рассказы, сборники стихов;

«Литература по вопросам становления кыргызской государственности»;

«Литература по культуре и искусству» — альбомы-каталоги, фотоальбомы и другое.

К участию в конкурсе допускаются авторы в возрасте от 18 лет и старше. Представленные сборники произведений не должны быть ранее опубликованы.

Сборник произведений победителей конкурса будет издан министерством.

Объем произведения должен быть представлен в формате Microsoft Word (A4), шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал — 1, общий объем — не более 500 страниц.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и в период с 16 февраля по 13 апреля 2026 года направить ее через районные государственные администрации по месту проживания, с пометкой «На конкурс «40 районов — 40 книг»», на электронный адрес секретариата: gosfond@ilim.gov.kg.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.