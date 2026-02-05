10:32
Общество

В Нарыне предлагают повысить проезд до 20 сомов: мэрия внесла вопрос в горкенеш

Нарынская мэрия направила в городской кенеш предложение повысить тариф на проезд с 10 до 20 сомов. Об этом сообщили в мэрии, отметив, что вопрос ранее проходил общественное обсуждение в районе.

По ее словам, параллельно готовится цифровизация системы оплаты проезда. Мэрия Бишкека предоставит бесплатное программное обеспечение, после чего на автобусы установят GPS. Пассажиры смогут в мобильном приложении видеть точное время прибытия ближайшего автобуса. Запуск — в феврале.

из интернета
Фото из интернета
Также в городе введут единую транспортную карту «Тулпар». С ее использованием взрослые будут платить 17 сомов, школьники — 10 сомов, а оплата наличными составит 20 сомов. Разницу между безналичной и наличной оплатой планируется компенсировать из местного бюджета, расчеты уже ведутся.

Основной причиной пересмотра тарифа называют подорожание топлива и нехватку средств на оплату труда водителей.

По данным муниципальной транспортной службы Нарына, сейчас на линию выходят 11 автобусов. Каждый проходит 180–190 километров в день и расходует около 70 литров топлива. При установленном плане 3 тысячи 500 сомов ежедневные расходы достигают 4 тысячи 700 сомов — ежедневный дефицит составляет около 1 тысячи 200 сомов.

Начальник предприятия Кайрат Асанакунов подчеркнул, что повышение тарифа позволило бы покрывать затраты и вывести на линию все 16 имеющихся автобусов. В системе работают 16 водителей, их заработная плата составляет 20–25 тысяч сомов.

Напомним, в прошлом году Нарын получил 5 электробусов, еще 11 автобусов закуплены в этом году через стабилизационный фонд президента.
