Общество

В Кыргызстане для подготовки школьников к ОРТ разработают бесплатное приложение

В Министерстве просвещения Кыргызстана обсудили мобильное приложение, разрабатываемое для школьников, готовящихся к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).

По данным ведомства, проект направлен на обеспечение равного доступа к тестовым материалам и создание одинаковых возможностей подготовки для всех абитуриентов страны. В приложении планируется разместить вопросы по всем предметам, включенным в ОРТ.

Задания в приложении разрабатываются на основе вопросов прошлых лет, составленных Центром оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО).

В настоящее время разработка находится на этапе проверки. Приложение запустят после проверки контентной части профильными специалистами. Оно будет бесплатным.

С 2012 года ОРТ является обязательным для поступления во все вузы республики, независимо от формы собственности. Желающие поступить на грантовое или контрактное обучение обязательно должны сдать основной и тест по государственному языку, есть и предметы по выбору.
