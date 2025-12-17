Когда мусор становится ресурсом. Экологический форум на улицах Бишкека

Экология — это не только переработка мусора, но и уважение к земле, культуре и будущему. Так считают молодые энтузиасты, объединившие экологические инициативы с наследием, творчеством и современным искусством. Они представили прохожим показ одежды из переработанных материалов, выставку картин из окурков, а также инновационные решения по их переработке.

«Е-Мурас. Форум ЭкоНаследия» — направлен на формирование экопривычек у населения. Чаще всего форумы проходят в закрытых помещениях, но мы решили провести мероприятие на открытом воздухе, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей«, — делится организатор мероприятия Салтанат Абдыкеримова.

Сохраняя традиции, спасают природу!

Директор ремесленной ассоциации «Даайры» Жипара Раимкулова подчеркнула, что проблема переработки отходов стоит крайне остро по всей стране, а Бишкек занимает лидирующие позиции по загрязнению воздуха.

«Наши мастера создают одежду и предметы быта в технике курак (пэчворк) из маленьких кусочков ткани, хоть как-то спасают природу от загрязнения. Туш-кийизы (настенные ковры) приобретают не только иностранцы, но и местные жители. Сейчас стало модно оборудовать в доме «кыргызскую комнату», помещение, где сохранены традиции народа», — добавила она.

Ассоциация дает работу большому числу людей из регионов, в их команде трудятся до 6 тысяч человек, 99 процентов из них — женщины.

Окурки в дело

Команда из 27 студентов Бишкекского Государственного университета имени Кусеина Карасаева продемонстрировала свой инновационный экопроект: они перерабатывают обычные окурки в пестициды, арт-картины и пластыри от плесени.

«Человек выкуривает сигарету, в которой после фильтра находится табак с никотином. Мы его собираем в виде жидкого концентрата и создаем природный и недорогой пестицид для опрыскивания растений от вредителей,» — объясняет студентка второго курса факультета «Востоковедение и международные отношения» Милана Садыкова.

Помимо пестицидов студенты делают из окурков натуральные пластыри от плесени. В качестве визуальной демонстрации студенты университета создали несколько картин из окурков, показывая, что можно творить с заботой об экологии.

Несколько волонтеров из числа учащихся ходят по улицам города в перчатках и собирают окурки. Потом тщательно их дезинфицируют и перерабатывают для своих нужд. Во дворе университета энтузиасты установили специальный бокс, куда любители покурить могут выкидывать окурки, делая город чище.

Пока пластыри и пестициды студенты перерабатывают вручную, но в планах приобрести специальное оборудование.

Мода из отходов

На открытой площадке коллекции «Курак», «Кубизм», «Цветное возрождение» и «Мурас» представили молодые дизайнеры — студенты Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова, которые создают уникальную, современную и экологичную одежду из переработанных материалов.

По словам будущих дизайнеров, главная цель показа — вдохновить молодежь беречь природу, пересмотреть подход к вещам и обратить внимание на важность сбора и сортировки текстильных отходов.