00:34
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.

У кого намечается той

Кайрат Кошбаков

Родился 3 февраля 1986 года. Специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой

Это случилось 3 февраля 1992 года.

Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой

Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.

Ненормативная лексика — понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые, в отличие от нецензурной лексики, не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимаются как асоциальное поведение, но тем не менее выходят за рамки общепринятых норм речи.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Каный Калмурзаев

Родился 3 февраля 1932 года в Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.

Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Умер в 1998-м.

Родился поэт Александр Зайцев

open.kg
Фото open.kg. Александр Зайцев
Родился 3 февраля 1935 года в Кызыл-Кие Ошской области.

С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.

Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.

Родился ювелир Виктор Сырнев

Родился 3 февраля 1942 года в Екатеринбурге.

Читайте по теме
Интервью с Виктором Сырневым

В 1966-м переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил три рекорда КиргССР.

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го  член Союза художников СССР.

Создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Умер 7 сентября 2019 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360282/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 февраля, понедельник
23:38
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
23:10
В Бишкеке пройдет какидзоме — традиционное первое письмо года
22:49
Госагентство спорта показало форму кыргызстанцев на зимней Олимпиаде
22:49
Китайские компании инвестируют в цифровизацию городов Кыргызстана
22:25
После критики Камчыбека Ташиева в Ат-Баши назначили акима