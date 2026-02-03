В Бишкеке 3 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +8 градусов.
У кого намечается той
Кайрат Кошбаков
Родился 3 февраля 1986 года. Специальный представитель президента по вопросам восстановления и развития приграничных сел Баткенской области.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой
Это случилось 3 февраля 1992 года.
Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.
Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой
Для большинства людей название это однозначно и правильно воспринимается как Всемирный день борьбы с нецензурной бранью.
Ненормативная лексика — понятие несколько более широкое, чем просто нецензурная лексика (брань). Оно включает в себя и такие понятия, как «жаргон» и «сленг», которые, в отличие от нецензурной лексики, не являются запрещенными к употреблению в общественных местах, не воспринимаются как асоциальное поведение, но тем не менее выходят за рамки общепринятых норм речи.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Каный Калмурзаев
Родился 3 февраля 1932 года в Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.
Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.
Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
Умер в 1998-м.
Родился поэт Александр Зайцев
С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.
Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.
Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.
Родился ювелир Виктор Сырнев
Родился 3 февраля 1942 года в Екатеринбурге.
В 1966-м переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил три рекорда КиргССР.
С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го — член Союза художников СССР.
Создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.
Умер 7 сентября 2019 года.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
