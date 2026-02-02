21:27
Общество

Возле рынка «Кудайберген» в Бишкеке построят школу на 1,2 тысячи мест

В соответствии с поручением Садыра Жапарова в 2026 году в Бишкеке планируется построить 20 новых школ. Об этом сообщает Минстрой.

В рамках реализации этого поручения министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев ознакомился с проектами школ.

«В частности, в районе рынка «Кудайберген» между улицами Садыгалиева и Патриса Лумумбы начато строительство новой школы на 1,2 тысячи мест. Министр ознакомился с ходом строительных работ и проектной документацией объекта, подчеркнув необходимость обеспечения высокого качества строительства. Объект финансируется за счет республиканского бюджета и реализуется Минстроем», — говорится в сообщении.
