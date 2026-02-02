19:52
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Общество

В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей

В сети распространяются огромные объемы вредоносного контента, создаваемого с помощью искусственного интеллекта. В связи с этим структуры ООН выступили со срочным призывом принять комплекс мер для защиты детей от насилия, эксплуатации и психологических травм.

Директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Космас Завазава рассказал о широком спектре угроз, с которыми сталкиваются дети.

Речь идет о груминге, дипфейках, внедрении вредоносных функций в цифровые сервисы, кибербуллинге и доступе к неприемлемому контенту.

«Во время пандемии COVID-19 мы увидели, что многие дети, особенно девочки и девушки, подвергались онлайн-насилию, и во многих случаях это приводило к физическому вреду», — отметил он.

Организации, работающие в сфере защиты детей, сообщают, что злоумышленники могут использовать ИИ для анализа поведения ребенка в интернете, его эмоционального состояния и интересов, чтобы точнее выстраивать стратегию вовлечения и манипуляции.

ИИ также позволяет преступникам создавать поддельные изображения реальных детей, что привело к появлению новой формы сексуального вымогательства.

Согласно докладу независимого Института глобальной безопасности детей Childlight за 2025 год, в США число случаев сексуального насилия в отношении детей, совершенного с использованием технологий, выросло с 4,7 тысячи в 2023 году до более чем 67 тысяч в 2024-м.

В конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, запретившей детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, исходя из того, что риски от такого контента значительно перевешивают потенциальные преимущества.

Читайте по теме
Защита или изоляция? Почему запрет соцсетей для детей может дать обратный эффект

Правительство сослалось на собственное исследование, показавшее, что почти две трети детей в возрасте от 10 до 15 лет сталкивались с жестоким, насильственным или травмирующим контентом, а более половины подвергались кибербуллингу. Большая часть такого контента распространялась через социальные сети.

Ряд других стран, включая Малайзию, Великобританию, Францию и Канаду, также готовит аналогичные ограничения или законодательные меры. Так, по данным СМИ, Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Далее документ направят на рассмотрение в Сенат.

Отмечается, что в начале 2026 года структуры ООН, занимающиеся вопросами защиты детей, подписали Совместное заявление об искусственном интеллекте и правах ребенка. В документе прямо говорится о серьезных рисках и о том, что общество пока не готово с ними справиться.

По мнению агентств ООН, странам требуется больше практических ориентиров для эффективного регулирования, и в этой связи был подготовлен подробный перечень рекомендаций.

«Дети выходят в онлайн во все более раннем возрасте, и их нужно защищать, — подчеркнул Завазава. — Именно поэтому мы разработали рекомендации по защите детей в интернете. Первая часть адресована родителям, вторая — учителям, третья — регулирующим органам, а четвертая — индустрии и частному сектору».

Ключевые рекомендации

  • Государствам следует укреплять системы регулирования ИИ, чтобы защищать права ребенка.
  • Международным организациям рекомендуется учитывать права детей во всех мерах и стратегиях, связанных с ИИ.
  • Правительства и компании должны обеспечивать прозрачность, подотчетность и безопасность систем ИИ.
  • Государствам необходимо предотвращать и пресекать насилие и эксплуатацию детей, совершаемые или усиливаемые с помощью ИИ.
  • Требуются более надежные, ориентированные на ребенка механизмы защиты данных.
  • Решения, принимаемые с помощью ИИ, должны учитывать наилучшие интересы и всестороннее развитие каждого ребенка.
  • ИИ должен быть инклюзивным и свободным от предвзятости, чтобы все дети могли получать равную пользу от технологий.
  • Мнение и опыт самих детей должны учитываться при разработке политики и систем ИИ.
  • Развитие ИИ должно способствовать экологической устойчивости и минимизировать долгосрочный вред для будущих поколений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360265/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
Начаты переговоры по созданию конвенции о преступлениях против человечности
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран
Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН
Полезные привычки и вклад в обучение. ВОЗ о стандартах школьного питания
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН
Чем опасны гаджеты для детей, рассказали медики
Изменить возраст бесплатного страхования детей до 18 лет предлагает Минздрав
Эксперты ООН: В рамках иммиграционной политики в США нарушают права детей
Человечество не готово. Бесконтрольное развитие ИИ несет катастрофические риски
Популярные новости
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
Пенсионер из&nbsp;Тонского района собрал собственный самолет Пенсионер из Тонского района собрал собственный самолет
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: Премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
2 февраля, понедельник
19:51
Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообщений о возможных санкциях Кыргызстан инициировал консультации с ЕС на фоне сообще...
19:45
Задержанная в Ираке гражданка Кыргызстана вернулась на родину — МИД
19:44
В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей
19:31
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
19:21
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались ввезти почти 10 тысяч капсул психотропов