В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей

В сети распространяются огромные объемы вредоносного контента, создаваемого с помощью искусственного интеллекта. В связи с этим структуры ООН выступили со срочным призывом принять комплекс мер для защиты детей от насилия, эксплуатации и психологических травм.

Директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Космас Завазава рассказал о широком спектре угроз, с которыми сталкиваются дети.

Речь идет о груминге, дипфейках, внедрении вредоносных функций в цифровые сервисы, кибербуллинге и доступе к неприемлемому контенту.

«Во время пандемии COVID-19 мы увидели, что многие дети, особенно девочки и девушки, подвергались онлайн-насилию, и во многих случаях это приводило к физическому вреду», — отметил он.

Организации, работающие в сфере защиты детей, сообщают, что злоумышленники могут использовать ИИ для анализа поведения ребенка в интернете, его эмоционального состояния и интересов, чтобы точнее выстраивать стратегию вовлечения и манипуляции.

ИИ также позволяет преступникам создавать поддельные изображения реальных детей, что привело к появлению новой формы сексуального вымогательства.

Согласно докладу независимого Института глобальной безопасности детей Childlight за 2025 год, в США число случаев сексуального насилия в отношении детей, совершенного с использованием технологий, выросло с 4,7 тысячи в 2023 году до более чем 67 тысяч в 2024-м.

В конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, запретившей детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, исходя из того, что риски от такого контента значительно перевешивают потенциальные преимущества.

Правительство сослалось на собственное исследование, показавшее, что почти две трети детей в возрасте от 10 до 15 лет сталкивались с жестоким, насильственным или травмирующим контентом, а более половины подвергались кибербуллингу. Большая часть такого контента распространялась через социальные сети.

Ряд других стран, включая Малайзию, Великобританию, Францию и Канаду, также готовит аналогичные ограничения или законодательные меры. Так, по данным СМИ, Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Далее документ направят на рассмотрение в Сенат.

Отмечается, что в начале 2026 года структуры ООН, занимающиеся вопросами защиты детей, подписали Совместное заявление об искусственном интеллекте и правах ребенка. В документе прямо говорится о серьезных рисках и о том, что общество пока не готово с ними справиться.

По мнению агентств ООН, странам требуется больше практических ориентиров для эффективного регулирования, и в этой связи был подготовлен подробный перечень рекомендаций.

«Дети выходят в онлайн во все более раннем возрасте, и их нужно защищать, — подчеркнул Завазава. — Именно поэтому мы разработали рекомендации по защите детей в интернете. Первая часть адресована родителям, вторая — учителям, третья — регулирующим органам, а четвертая — индустрии и частному сектору».

Ключевые рекомендации