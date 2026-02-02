В ООН предупреждают о нарастающих угрозах ИИ для детей

В сети распространяются огромные объемы вредоносного контента, создаваемого с помощью искусственного интеллекта. В связи с этим структуры ООН выступили со срочным призывом принять комплекс мер для защиты детей от насилия, эксплуатации и психологических травм.
Директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Космас Завазава рассказал о широком спектре угроз, с которыми сталкиваются дети.
Речь идет о груминге, дипфейках, внедрении вредоносных функций в цифровые сервисы, кибербуллинге и доступе к неприемлемому контенту.
«Во время пандемии COVID-19 мы увидели, что многие дети, особенно девочки и девушки, подвергались онлайн-насилию, и во многих случаях это приводило к физическому вреду», — отметил он.
Организации, работающие в сфере защиты детей, сообщают, что злоумышленники могут использовать ИИ для анализа поведения ребенка в интернете, его эмоционального состояния и интересов, чтобы точнее выстраивать стратегию вовлечения и манипуляции.
Согласно докладу независимого Института глобальной безопасности детей Childlight за 2025 год, в США число случаев сексуального насилия в отношении детей, совершенного с использованием технологий, выросло с 4,7 тысячи в 2023 году до более чем 67 тысяч в 2024-м.
В конце 2025 года Австралия стала первой страной в мире, запретившей детям младше 16 лет иметь аккаунты в соцсетях, исходя из того, что риски от такого контента значительно перевешивают потенциальные преимущества.
Правительство сослалось на собственное исследование, показавшее, что почти две трети детей в возрасте от 10 до 15 лет сталкивались с жестоким, насильственным или травмирующим контентом, а более половины подвергались кибербуллингу. Большая часть такого контента распространялась через социальные сети.
Ряд других стран, включая Малайзию, Великобританию, Францию и Канаду, также готовит аналогичные ограничения или законодательные меры. Так, по данным СМИ, Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект, который запрещает детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Далее документ направят на рассмотрение в Сенат.
Отмечается, что в начале 2026 года структуры ООН, занимающиеся вопросами защиты детей, подписали Совместное заявление об искусственном интеллекте и правах ребенка. В документе прямо говорится о серьезных рисках и о том, что общество пока не готово с ними справиться.
По мнению агентств ООН, странам требуется больше практических ориентиров для эффективного регулирования, и в этой связи был подготовлен подробный перечень рекомендаций.
«Дети выходят в онлайн во все более раннем возрасте, и их нужно защищать, — подчеркнул Завазава. — Именно поэтому мы разработали рекомендации по защите детей в интернете. Первая часть адресована родителям, вторая — учителям, третья — регулирующим органам, а четвертая — индустрии и частному сектору».
Ключевые рекомендации
- Государствам следует укреплять системы регулирования ИИ, чтобы защищать права ребенка.
- Международным организациям рекомендуется учитывать права детей во всех мерах и стратегиях, связанных с ИИ.
- Правительства и компании должны обеспечивать прозрачность, подотчетность и безопасность систем ИИ.
- Государствам необходимо предотвращать и пресекать насилие и эксплуатацию детей, совершаемые или усиливаемые с помощью ИИ.
- Требуются более надежные, ориентированные на ребенка механизмы защиты данных.
- Решения, принимаемые с помощью ИИ, должны учитывать наилучшие интересы и всестороннее развитие каждого ребенка.
- ИИ должен быть инклюзивным и свободным от предвзятости, чтобы все дети могли получать равную пользу от технологий.
- Мнение и опыт самих детей должны учитываться при разработке политики и систем ИИ.
- Развитие ИИ должно способствовать экологической устойчивости и минимизировать долгосрочный вред для будущих поколений.