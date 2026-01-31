К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН

Фото ООН. В организации призывают к олимпийскому перемирию

Шестого февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок призвала все воюющие стороны договориться о «взаимном прекращении огня» во время спортивных состязаний в соответствии с древним принципом олимпийского перемирия.

«Олимпийское перемирие доказывает, что даже во времена разногласий человечество все еще может найти общий язык посредством спорта, — заявила она. — Я призываю все стороны, участвующие в текущих вооруженных конфликтах по всему миру, проявить решимость и договориться о подлинном взаимном прекращении огня на время олимпийского перемирия».

Анналена Бербок напомнила о древнегреческой традиции экехейрии, что переводится как «олимпийское перемирие» и назвала ее «священным принципом игр».

В Службе новостей ООН напоминают, что резолюция Генассамблеи призывает страны соблюдать перемирие с седьмого дня до начала зимних Олимпийских игр до седьмого дня после окончания зимних Паралимпийских игр.

«Благодаря дружескому соревнованию мы можем преодолеть разногласия», — сказала Бербок.

Она отметила, что предстоящие игры станут самыми гендерно сбалансированными в истории.

Отметим, что Кыргызстан на олимпиаде представят два спортсмена:

Тимур Шакиров — горные лыжи (тренер Игорь Борисов);

Артур Сапарбеков — лыжные гонки (тренер Александр Левданский).

Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам и лыжным гонкам.