14:41
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Общество

К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН

Фото ООН. В организации призывают к олимпийскому перемирию

Шестого февраля в Италии стартуют зимние Олимпийские игры.

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок призвала все воюющие стороны договориться о «взаимном прекращении огня» во время спортивных состязаний в соответствии с древним принципом олимпийского перемирия.

«Олимпийское перемирие доказывает, что даже во времена разногласий человечество все еще может найти общий язык посредством спорта, — заявила она. — Я призываю все стороны, участвующие в текущих вооруженных конфликтах по всему миру, проявить решимость и договориться о подлинном взаимном прекращении огня на время олимпийского перемирия».

Анналена Бербок напомнила о древнегреческой традиции экехейрии, что переводится как «олимпийское перемирие» и назвала ее «священным принципом игр».

В Службе новостей ООН напоминают, что резолюция Генассамблеи призывает страны соблюдать перемирие с седьмого дня до начала зимних Олимпийских игр до седьмого дня после окончания зимних Паралимпийских игр.

«Благодаря дружескому соревнованию мы можем преодолеть разногласия», — сказала Бербок.

Она отметила, что предстоящие игры станут самыми гендерно сбалансированными в истории.

Отметим, что Кыргызстан на олимпиаде представят два спортсмена:

  • Тимур Шакиров — горные лыжи (тренер Игорь Борисов);
  • Артур Сапарбеков — лыжные гонки (тренер Александр Левданский).

Они примут участие в соревнованиях по горным лыжам и лыжным гонкам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360054/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД Жээнбек Кулубаев встретился с постоянными представителями девяти стран
Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН
На зимней Олимпиаде в Италии выступят 13 российских спортсменов
Эксперты ООН: В рамках иммиграционной политики в США нарушают права детей
Загрязняющие ископаемые виды топлива усугубляют уровень бедности населения
МИД КР попросил поддержки у послов при избрании в Совет Безопасности ООН
Шанс поехать за рубеж. Школьников приглашают на национальную олимпиаду
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций выросли после двух лет спада
Число международных туристов в мире выросло на 4 процента в 2025 году
Популярные новости
За&nbsp;уничтожение урожая скотом введут штрафы и&nbsp;конфискацию За уничтожение урожая скотом введут штрафы и конфискацию
Ушла из&nbsp;жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
В&nbsp;Бишкеке снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;января&nbsp;&mdash; 1&nbsp;февраля В Бишкеке снег не ожидается. Прогноз погоды на 29 января — 1 февраля
Жители сел Чуйской области заявляют о&nbsp;завышенных счетах за&nbsp;электричество Жители сел Чуйской области заявляют о завышенных счетах за электричество
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
31 января, суббота
14:37
Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления границы с Афганистаном Таджикистан получит вооружения от ОДКБ для укрепления г...
14:19
К олимпийскому перемирию призывают стороны конфликтов в Генассамблее ООН
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
13:45
Фильм из Кыргызстана «Кызыл туфли» покажут на кинофестивале в Финляндии
13:22
Жильцы дома на Жибек Жолу вновь жалуются на ночные работы и опасную стройку