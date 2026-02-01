В Бишкеке 1 февраля переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +10 градусов.

У кого намечается той

Умуткан Конкубаева

Родилась 1 февраля 1976 года. Заместитель генерального прокурора КР.

Денис Петрашов

Родился 1 февраля 2000 года. Пловец, мастер спорта международного класса. Призер чемпионата мира, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

Образована Киргизская АССР

1 февраля 1926 года Киргизская автономная область преобразована в Киргизскую АССР в составе РСФСР.

С принятием новой, «сталинской» Конституции 5 декабря 1936-го Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР.

В Кыргызстане открылось первое посольство

В 1992 году в Кыргызстане появилось первое зарубежное посольство — США. Возглавил его Эдвард Гурвиц, который работал с сентября 1992-го до октября 1994-го. При нем в КР стало активно работать Агентство США по международному развитию (USAID).

При Эдварде Гурвице (буквально на следующий день после вручения им верительных грамот Аскару Акаеву) Кыргызстан присоединился к группе Всемирного банка, после чего в республику стали поступать кредитные и грантовые средства под видом помощи.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Абдылда Белеков

В 1928-м в селе Корумду в семье бедняка родился поэт, переводчик, журналист Абдылда Белеков.

С 1946 по 1948 год — специальный корреспондент газеты «Ысык-Көл правдасы», с 1957 по 1959 год работал в редакции журнала «Чалкан», с 1961 по 1972 год — в редакции журнала «Ала-Too», а с 1973 по 1975 год — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

В 1954-м издан первый стихотворный сборник «Айкын жол» («Ясный путь»).

Родился композитор Асан Мурзабаев

Фото из интернета. Асан Мурзабаев

Родился 1 февраля 1942 года в селе Кара-Кунгей. Кыргызский композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Вот далеко не полный список работ Асана Мурзабаева 1970-х: симфоническая поэма «Эрке ботой», цикл пьес для фортепиано «Листки из джайлоо», две баллады для голоса, инструментальные концерты для фортепиано, гобоя, виолончели, струнный квартет.

Всего через два года после окончания института он принят в члены Союза композиторов СССР.

В 1980-х обращается к более крупным формам — оратории, опере, вокально-симфонической поэме, симфонии.

Автор оперы «Волк и пятеро козлят» (либретто Жолдошбая Абдыкалыкова).

В течение многих лет Асан Мурзабаев преподавал — вначале в музыкальном училище, затем в Институте искусств, а с 1994 года — в Кыргызской национальной консерватории.

Умер 20 ноября 2012-го.

Умерла Курманджан датка

1 февраля 1907-го в селе Мады, близ Оша, умерла кыргызская государственная и военная деятельница, предводительница и правительница алайских кыргызов с 1832 по 1876 год Курманджан датка.

Известна как Алайская царица, Королева юга, Мать нации, Королева гор. Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате.

Курманджан датка — полковник Российской императорской армии (1876). Ее похоронили в Оше рядом с сыном Камчибеком, казненным в 1895-м.

Умер актер Муратбек Рыскулов

Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957)

Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря 1899-го) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР.

С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей.

Снимался в кино с 1949-го. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других.

Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов.

Умер 1 февраля 1974 года.

