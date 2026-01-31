В Бишкеке 31 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +6 градусов.

У кого намечается той

Таалайбек Сариев

Родился 31 января 1974 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Установлены дипотношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой

Дипломатические отношения между Республикой Корея и Кыргызской Республикой установлены 31 января 1992 года.

Посольство Кореи в Бишкеке начало свою работу в 2008-м, и в том же году создано посольство КР в Сеуле. Кроме того, в 2007-м начал свою работу Центр по трудоустройству кыргызских граждан в Республике Корея, а в 2015 году стала действовать KOICA.

Международный день очистки воды

Главная цель даты — напомнить людям о важности качества очистки воды, которую мы пьем и используем в быту, ведь без нее людям не выжить, а также привлечение внимания к труду специалистов, работающих в данной сфере.

Международный день ювелира

Фото из интернета

В 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров принято решение учредить 31 января как Международный день ювелира.

Именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма.

Профессия ювелира — одна из самых древних. Первые украшения изготавливали из разнообразных подсобных материалов, поддающихся обработке примитивными инструментами того времени. Это могли быть бусы из ракушек, ожерелья из клыков, камушки с дыркой.

Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые произведена резьба по камню, появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами.

Люди, которые меняли мир

Родился разведчик Эркебек Абдулаев

Родился 31 января 1952-го в селе Бейшеке Таласской области. Советский военный, работник спецслужб.

С 1980 по 1982 год служил в территориальных органах КГБ Киргизской ССР. С 1982 по 1990 год работал в составе группы специального назначения «Вымпел». Ученик легендарного советского разведчика Ильи Старинова.

Участник боевых действий в Афганистане и спецопераций в Закавказье (Баку, Тбилиси, Карабах). После путча 1991-го добровольно подал в отставку в звании подполковника. Преподавал в Академии Службы внешней разведки России.

Был личным референтом президента Академии геополитических проблем РФ генерал-полковника Леонида Ивашова. Работал в НИИ спецтехники МВД России.

Был спецкором, военным консультантом и главным редактором специализированных московских журналов «Профи», «Солдат удачи». В качестве военкора посещал горячие точки: Чечню, Баткен, Афганистан.

Автор нескольких книг и документальных фильмов.

Одна из книг Эркебека Абдулаева «Позывной «Кобра» (о некогда самом засекреченном спецподразделении КГБ «Вымпел») стала настоящим бестселлером в профессиональных кругах и неоднократно переиздавалась.

Умер 16 июня 2011 года.

