Общество

Около 1,5 миллиона сомов потратит Минздрав на значки и грамоты в 2026 году

Министерство здравоохранения Кыргызстана объявило тендер на приобретение нагрудных значков, удостоверений, почетных грамот и благодарственных писем на 2026 год.

Как сообщил портал госзакупок, всего на это планируют потратить 1 миллион 468 тысяч сомов.

В том числе 840 тысяч сомов предусмотрено на нагрудный знак «Саламаттык сактоонун мыкты кызматкери» («Отличник здравоохранения КР») с футляром, 90 тысяч — на удостоверение к нагрудному знаку, 270 тысяч — на папку «Ардак грамота» («Почетная грамота») в формате А4, 138 тысяч — на рамку для благодарственного письма и другое.

Предложения поставщиков принимают до 5 февраля.
