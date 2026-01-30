Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня рассмотрела заявления граждан — претендентов на депутатские мандаты Жогорку Кенеша, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 13, об отказе от участия в досрочных парламентских выборах.

Заявления об отказе от участия в выборах подали Асамудинов Бактыбек Асанович и Исраилжан уулу Осорбек.

ЦИК приняла к сведению заявления указанных граждан.

Напомним, что выборы в данном округе пройдут 1 марта 2026 года.