Повторные выборы в округе № 13. Двое граждан отказались от участия

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов сегодня рассмотрела заявления граждан — претендентов на депутатские мандаты Жогорку Кенеша, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 13, об отказе от участия в досрочных парламентских выборах.
Заявления об отказе от участия в выборах подали Асамудинов Бактыбек Асанович и Исраилжан уулу Осорбек.
ЦИК приняла к сведению заявления указанных граждан.
Напомним, что выборы в данном округе пройдут 1 марта 2026 года.