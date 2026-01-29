Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Каныбека Досмамбетова с постоянным координатором системы Организации Объединенных Наций в Кыргызстане Антье Граве.
Чиновник рассказал о ключевых приоритетах новой команды Минздрава:
- профилактика неинфекционных заболеваний;
- продвижение здорового образа жизни;
- укрепление иммунизации;
- охрана здоровья матери и ребенка;
- снижение уровня материнской смертности.
Отдельно отмечена необходимость дальнейшего развития цифровых решений в здравоохранении, включая электронную медицинскую карту пациента, телемедицину и создание ситуационного центра для оперативного реагирования.
Каныбек Досмамбетов выразил заинтересованность в поддержке со стороны системы ООН в части оснащения организаций здравоохранения современным оборудованием, расширения программ стажировок и обучения медиков за рубежом, а также обмена лучшими международными практиками.
Антье Граве подчеркнула готовность системы ООН углублять сотрудничество с Минздравом КР.
Она отметила, что Кыргызстан является одной из стран, участвующих в глобальной программе цифровой трансформации, реализуемой при поддержке агентств ООН, и выразила готовность оказывать помощь в сферах цифровизации, иммунизации, охраны здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья и достижения Целей устойчивого развития.
Стороны обсудили предстоящие процессы стратегического планирования системы ООН на 2026-2027 годы и подготовку нового пятилетнего рамочного документа сотрудничества на 2028-2032 годы, подтвердив важность активного участия МЗ КР в формировании приоритетов совместной работы.