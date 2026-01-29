15:41
Минздрав Кыргызстана заинтересован в поддержке со стороны системы ООН

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча главы ведомства Каныбека Досмамбетова с постоянным координатором системы Организации Объединенных Наций в Кыргызстане Антье Граве.

По данным пресс-центра МЗ КР, Каныбек Досмамбетов выразил признательность системе ООН за последовательную поддержку реформ в сфере здравоохранения и отметил вклад агентств организации в разработку и реализацию Национального плана действий по обеспечению медико-санитарной безопасности, законодательства в области общественного здравоохранения, программ по обеспечению равного доступа к медицинской помощи, инициатив в сфере профилактики заболеваний и готовности к чрезвычайным ситуациям.

Чиновник рассказал о ключевых приоритетах новой команды Минздрава:

  • профилактика неинфекционных заболеваний;
  • продвижение здорового образа жизни;
  • укрепление иммунизации;
  • охрана здоровья матери и ребенка;
  • снижение уровня материнской смертности.

Отдельно отмечена необходимость дальнейшего развития цифровых решений в здравоохранении, включая электронную медицинскую карту пациента, телемедицину и создание ситуационного центра для оперативного реагирования.

Каныбек Досмамбетов выразил заинтересованность в поддержке со стороны системы ООН в части оснащения организаций здравоохранения современным оборудованием, расширения программ стажировок и обучения медиков за рубежом, а также обмена лучшими международными практиками.

Антье Граве подчеркнула готовность системы ООН углублять сотрудничество с Минздравом КР.

Она отметила, что Кыргызстан является одной из стран, участвующих в глобальной программе цифровой трансформации, реализуемой при поддержке агентств ООН, и выразила готовность оказывать помощь в сферах цифровизации, иммунизации, охраны здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья и достижения Целей устойчивого развития.

Стороны обсудили предстоящие процессы стратегического планирования системы ООН на 2026-2027 годы и подготовку нового пятилетнего рамочного документа сотрудничества на 2028-2032 годы, подтвердив важность активного участия МЗ КР в формировании приоритетов совместной работы.
