МИД два года ведет переговоры с Казахстаном по отмене режима пребывания «90/180»

Министерство иностранных дел на протяжении двух лет ведет переговоры с Казахстаном, чтобы между братскими народами не применять режим пребывания «90/180». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы МИД Алмаз Имангазиев.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что отдельные граждане РК не могут попасть в Кыргызстан из-за изменения законодательства.

«Ко мне обращаются граждане, есть разные случаи, например, если муж кыргызстанец, а супруга гражданка Казахстана, она не может попасть в КР или дети. Наши граждане жалуются, что члены их семьи остались там. Не пытались ли договориться, чтобы сделать поблажки близким родственникам или членам семьи нашего гражданина либо с нашей стороны сделать семейные визы?» — спросил он.

Замминистра ответил, что РК в 2023 году изменила свое внутреннее миграционное законодательство и ввела так называемый режим 90/180.

«Кыргызской стороне с 2023-го по декабрь 2025-го удавалось не применять этот режим, но в декабре прошлого года кыргызская сторона была вынуждена применить паритетный режим. Мы на протяжении двух лет ведем переговоры с Казахстаном, чтобы между братскими народами не применять его», — сказал он.

И добавил, что ситуация на границе отслеживается, и госорганы постараются в первом полугодии 2026-го принять меры в случае отдельных граждан, которые не смогли попасть на территорию Кыргызстана из-за изменений законодательства.

При этом Алмаз Имангазиев подчеркнул, что гражданам РК достаточно зарегистрироваться на территории КР по месту жительства, чтобы находиться в стране до одного года.