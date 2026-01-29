00:41
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 29 января днем будет пасмурно. Температура воздуха днем ожидается +4 градуса.

Памятные даты

День рождения автомобиля

Первый автомобиль Карла Бенца, сделанный в 1885 году, представлял собой трехколесный двухместный экипаж весом 250 килограммов на высоких колесах со спицами. На него Бенц поставил свой новый четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждением. Цилиндр располагался горизонтально над осью огромных задних колес и приводил их в движение через одну ременную и две цепные передачи.

Машина развивала скорость 16 километров в час, но по тем временам это была весьма прогрессивная конструкция. Экипаж торжественно назван Motorwagen.

29 января 1886-го, после того, как изобретение прошло многочисленные испытания и некоторые доработки, Motorwagen получил Германский императорский патент № 37435.

В 1887 году первый в мире автомобиль дебютировал на выставке в Париже. Таких машин создано всего три, две из которых бесследно исчезли (скорее всего, они украдены), а третья красуется на подиуме Германского музея в Мюнхене.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Николай Васильченко

Родился 29 января 1937 года.

В 1946-м вместе с родителями переехал из Восточно-Казахстанской области в Токмак. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.Куйбышева, гидротехнический факультет. Направлен во Фрунзенский ГЭСстрой, который возводил ТЭЦ Бишкека.

Был мастером, прорабом и начальником участка на строительстве теплоэлектроцентрали.

Был одним из основателей панельного строительства во Фрунзе, участвовал в возведении плотин гидроэлектростанций Токтогульской, Курпсайской, Шамалдысайской и других. Заслуженный строитель Кыргызской Республики. В течение девяти лет был министром ЖКХ, в 1985 году избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и членом ЦК Компартии.

Умер в сентябре 2021-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359673/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
29 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 января, среда
23:39
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition
23:11
В Минздраве КР подвели итоги 2025 года и запланировали задачи на 2026-й
22:47
Кремль подтвердил новый раунд трехсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби
22:25
В Бишкеке задержали водителя, в машине которого нашли подложные госномера
22:03
В частной школе Бишкека выявили нарушения требований безопасности детей