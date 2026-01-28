Теперь официально. США вышли из Парижского соглашения по климату

США официально вышли из Парижского соглашения по климату, сообщает Bloomberg.

В секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата проинформировали о том, что решение вступило в силу 27 января — ровно через год после того, как администрация президента Дональда Трампа направила соответствующее уведомление в ООН.

Напомним, указ о выходе из соглашения Дональд Трамп подписал в день своей инаугурации в январе 2025 года.

Парижское соглашение направлено на ограничение глобального потепления и снижение рисков наиболее разрушительных последствий изменения климата.

Выход из договора означает, что США больше не считают себя связанными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов. Американская сторона также прекращает участие в международных климатических конференциях. Кроме того, решение может привести к сокращению финансирования программ помощи наименее развитым странам в сфере адаптации к изменению климата и защиты от его последствий.

США являются вторым по величине источником выбросов парниковых газов в мире после Китая. По оценкам ООН, при сохранении нынешней глобальной климатической политики средняя температура на планете к концу XXI века может вырасти примерно на 2,8 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. По данным международных организаций, выход США из соглашения способен увеличить этот показатель примерно на 0,1 градуса.

Это уже второй выход США из Парижского климатического соглашения при Дональде Трампе. В период его первого президентского срока Соединенные Штаты также покидали договор, однако при администрации Джо Байдена вновь присоединились к нему.

Ранее Дональд Трамп подписал документ, согласно которому Соединенные Штаты прекращают финансирование и участие в 66 международных организациях.

США также официально вышли из состава ВОЗ.