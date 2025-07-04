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Общество

Чили и Аргентина во власти полярного антициклона

Температура в южной части Южной Америки резко упала — в некоторых районах она опустилась до минус 15 градусов Цельсия — в результате необычной волны полярного холода, наступившей на регион. Об этом сообщают «Новости ООН» со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

Похолодание началось 26 июня и достигло пика 30 июня, установив температурные рекорды в обширных районах континента.

«Чили и Аргентина по состоянию на 30 июня оказались среди самых холодных мест на планете за пределами полярных регионов. Правительства обеих стран выпустили экстренные предупреждения и уведомления о похолодании в связи с «антициклоном полярного происхождения», вызвавшим экстремальные погодные условия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что холод в Южной Америке резко контрастирует с изнуряющей жарой в Северном полушарии, особенно в Европе. Эти явления ставят под угрозу благополучие людей и подчеркивают усиливающееся воздействие изменения климата.

«Растут опасения по поводу более широких социальных и экономических последствий экстремального холода. Фермеры в центральных районах Чили и северной Патагонии сообщают о повреждении урожая из-за ранних заморозков, что угрожает сбору фруктов и зимнему урожаю. Тем временем в населенных пунктах, не привыкших к суровым зимним условиям, нарушена работа транспорта и школ», — пишут «Новости ООН».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335190/
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