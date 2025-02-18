Президента Аргентины подозревают в мошенничестве с криптовалютой

Аргентинские юристы подали иск в уголовный суд на президента Хавьера Милея, обвинив его в мошенничестве. Он продвигал мемкоин $LIBRA, который оказался криптоаферой. Об этом сообщает Associated Press.

В пятницу президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в Х пост с рекламой мемкоина $LIBRA, монеты, которая, по его словам, направлена ​​на «стимулирование экономического роста путем финансирования малого бизнеса и стартапов». Через некоторое время он удалил публикацию, сославшись на плохое изучение деталей проекта.

За это время стоимость валюты остановилась на отметке в $4,4 миллиарда и рухнула. Такие схемы свойственны махинациям под названием Rug Pull (в переводе с английского «выдернуть ковер из под ног»), при котором разработчики криптовалюты выводят средства инвесторов из проекта и исчезают, оставляя владельцев токена ни с чем.

Как сообщает AP, монету, разработанную через KIP Protocol Хейденом Дэвисом, могли получить по ссылке на сайт под названием vivalalibertadproject.com, что отсылает к известной фразе Viva la libertad! («Да здравствует свобода!»), которой Милей заканчивает свои речи и сообщения в социальных сетях.

Администрация президента сделала заявление, что Милей не участвовал в разработке криптовалюты, а лишь поделился публикацией, как он часто делает для поддержки предпринимателей в создании рабочих мест и привлечения инвестиций.

В свою очередь президент «решил немедленно привлечь Управление по борьбе с коррупцией (OA), чтобы определить, имело ли место какое-либо ненадлежащее поведение со стороны любого члена национального правительства, включая самого президента». Передает France24.

Компьютерный ученый и цифровой инфлюенсер Хавьер Смолдоне назвал произошедший случай «глобальным мошенничеством» в своем посте в X.

«На данный момент установлено, что полученная прибыль составляет около $107 миллионов. Может быть, больше», — прокомментировал Хавьер Смолдоне изданию AFP.

Джонатан Бальдивьезо, адвокат и один из истцов, заявил, что юристы заметили ​​незаконное объединение для совершения «неопределенного количества мошенничеств».

«В рамках этого незаконного объединения было совершено мошенничество, в котором действия президента имели решающее значение», — сказал адвокат.

Как сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg, некоторые политики потребовали импичмента, но парламент вряд ли согласится на такое. Последствия махинации могут не затронуть Хавьера Милея, так как в Аргентине стабильно развивается экономика и рейтинг одобрения президента держится на уровне 47 процентов.