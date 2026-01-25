Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, рассказали в мэрии Бишкека

Когда новые автобусы выйдут на линии в жилмассивы, присоединенные к столице, и новостройки, рассказали в мэрии Бишкека.

Фото пресс-службы мэрии

Вопрос задан на встрече мэра Айбека Джунушалиева с жителями новых территорий Свердловского района — жилмассивов «МТФ-2», «Нуркожо-Ата», «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Лебединовка», «Аламудун», «Нижняя Ала-Арча» и «305-МАБ».

Бишкекчане пожаловались на проблемы с доступом к общественному транспорту.

Глава столичного департамента транспорта Уланбек Бейшенбаев проинформировал, что новые автобусы выйдут на линии только после завершения ремонта и восстановления дорог.