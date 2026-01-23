Ухудшение погоды: водителей просят соблюдать правила ПДД

В связи с резким изменением погодных условий дорожно-ремонтные службы проводят работы по очистке автомобильных дорог в Чуйской области и призывают водителей к осторожности. Об этом сообщает пресс-служба Управления обеспечения безопасности дорожного движения Чуйской области.

Ее сотрудники просят водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, держать дистанцию и не выезжать на встречную полосу.

«Не делайте необдуманные маневры, особенно на опасных участках движения. Берегите себя и своих близких», — просят в управлении.

Правоохранительные органы напоминают, что соблюдение ПДД особенно важно в условиях ухудшения погоды и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными.