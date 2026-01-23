10:03
Общество

В Нарыне выявили махинации с землей: участки вернули государству

Прокуратура Нарына выявила крупные нарушения земельного законодательства, допущенные местными руководителями в 1999–2002 годах. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка установила, что в указанный период несколько участков, относящихся к муниципальной и государственной собственности, были незаконно переданы частным лицам. Среди них:

• участок площадью 1 тысяча 500 квадратных метров, принадлежавший музыкально-драматическому театру имени М. Рыскулова;
• участок площадью 3 тысячи 948 квадратных метров в районе мукомольного рынка на улице С. Орозбака;
• участок площадью 495 квадратных метров на улице Ат-Баши.

Общая площадь незаконно отчужденных земель составила 5 тысяч 943 квадратных метра. Их рыночная стоимость оценена в 185 миллионов 920 тысяч сомов.

По требованию прокуратуры участки возвращены в собственность государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358960/
просмотров: 146
