Общество

В парламенте предложили отменить оплату по двойному тарифу за ночные смены

Депутат Марлен Маматалиев предложил изменить норму, согласно которой гражданам, работающим в ночное время, положена оплата по двойному тарифу.

В ходе обсуждения проекта закона «Об охране труда» нардеп Дастан Бекешев выразил мнение, что мэрия должна перестать выпускать на дороги сотрудников «Тазалыка».

«Это опасно. XXI век на дворе, есть же специальная техника. Нужно прекратить практику выпускать сотрудников на дороги», — сказал он.

Марлен Маматалиев считает, что сотрудники «Тазалыка», а также те, кто ремонтирует дороги, должны работать по ночам.

«Днем возникают пробки, дороги закрывают. За рубежом это делают ночью. Когда я начал интересоваться, почему у нас нельзя работать ночью, оказалось, что им нужно платить по двойному тарифу. Так прописано в законе. Что мешает вам оперативно изменить это?» — спросил он.

Замминистра труда, социального обеспечения и миграции Камчыбек Досматов ответил, что ведомство рассмотрит данный вопрос.  
