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Общество

Два анимационных 3D-сериала для детей на кыргызском языке выпустили в Бишкеке

Два анимационных 3D-сериала для детей на кыргызском языке выпустила национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева совместно с детским кинофондом «Карек». Юных зрителей ждут мультики «Амантай и Айтуяк» и «Быйтыктар», сообщает пресс-служба Министерства культуры.

По ее данным, проекты реализованы в рамках программы развития государственного языка и совершенствования языковой политики в КР на 2021-2025 годы.

Мультфильм «Амантай и Айтуяк» включает в себя восемь серий, рассчитан на детей от одного года до трех лет. В нем рассказывается история дружбы Амантая и его слуги, потомка крылатых коней из сказок и эпосов. Дети при просмотре выучат цвета, цифры и получат другие базовые знания с помощью интеллектуальных игр, песен и головоломок.

Автор сценария мультфильма — Токтобек Усенов, режиссер и художественный руководитель — Айбек Дайырбеков.

«Быйтыктар» состоит из 12 серий. Уточняется, что через образы животных мультфильм побуждает детей-  зрителей исследовать мир и интересоваться окружающей средой, развивать мышление, активно общаться с родителями. Герои обсуждают вопросы и предлагают различные интерпретации, но не могут найти однозначного ответа. В конце они спрашивают своих родителей и узнают настоящий ответ.

Авторы сценария «Быйтыктар» — Салтанат Иманкулова, Асель Иманкулова и Регина Суранова, режиссер — Айжамал Акчалова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320862/
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