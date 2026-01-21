В Бишкеке 21 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.

Памятные даты

День инженерных войск Кыргызской Республики

Инженерное обеспечение — один из видов оперативного (боевого) обеспечения соединений и частей Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Осуществляется в целях создания необходимых условий для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и успешного выполнения задач инженерного обеспечения, затруднения действий противника и нанесения ему потерь, повышения защиты от всех средств поражения.

Международный день объятий

Основан в США в 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру. Неизвестно, кому пришла идея дня и почему выбрана именно эта дата.

Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе

Фото из интернета. Михаил Фрунзе

Родился 21 января (2 февраля) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.

В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».

Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.

С января 1925-го — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.

Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Фото из интернета. Мемориальный дом-музей М.Фрунзе в Бишкеке

Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.

Образ Фрунзе как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже в российском кинематографе.

Родился заслуженный связист Киргизской ССР Александр Торопкин

Фото slovo.kg. Александр Торопкин

Родился 21 января 1914 года в Семипалатинске. Участник Великой Отечественной войны.

В 1946-м его назначали начальником Фрунзенской ГТС, а в 1954-м переводят на должность заместителя уполномоченного Министерства связи СССР по Киргизской ССР.

С образованием Министерства связи Киргизской ССР в феврале 1955 года назначен министром связи.

Александр Торопкин проработал в отрасли связи 21 год.

Под его руководством осуществили сплошную телефонизацию республики. По ряду показателей Киргизская ССР входила в число самых передовых в Советском Союзе, в том числе по развитию междугородной связи.

Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета страны, был членом ЦК Компартии Киргизии.

Родился Герой Советского Союза Ефрем Курочкин

Фото www.moypolk.ru. Ефрем Курочкин

Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.

С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944-го расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.

После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.

Умер 13 июня 1986 года.

