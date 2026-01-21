В Бишкеке 21 января переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается 0 градусов.
Памятные даты
День инженерных войск Кыргызской Республики
Инженерное обеспечение — один из видов оперативного (боевого) обеспечения соединений и частей Генерального штаба Вооруженных сил КР.
Осуществляется в целях создания необходимых условий для поддержания постоянной боевой и мобилизационной готовности войск, своевременного и скрытного их выдвижения, развертывания, маневра и успешного выполнения задач инженерного обеспечения, затруднения действий противника и нанесения ему потерь, повышения защиты от всех средств поражения.
Международный день объятий
Основан в США в 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру. Неизвестно, кому пришла идея дня и почему выбрана именно эта дата.
Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.
Психологи считают, что люди, которые стремятся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный и военный деятель Михаил Фрунзе
Родился 21 января (2 февраля) 1885 года в Пишпеке. Революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны, военный теоретик.
В Кровавое воскресенье, 9 января 1905-го, участвовал в манифестации на Дворцовой площади в Петербурге, был ранен. Позже Михаил Васильевич признавал, что именно это событие привело его в «генералы от революции».
Руководил разгромом Повстанческой армии Махно. В ноябре 1921 года возглавлял Чрезвычайное посольство в Анкаре, вел переговоры с Ататюрком.
С января 1925-го — председатель Реввоенсовета СССР и нарком по военным и морским делам. Под руководством Фрунзе проводилась военная реформа. Автор ряда военно-теоретических работ.
Умер 31 октября 1925 года. Похоронен 3 ноября на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.
Имя Михаила Фрунзе носили и носят различные населенные пункты и объекты в странах бывшего СССР, выпущены почтовые марки, установлены памятники.
Образ Фрунзе как известного военачальника Гражданской войны был очень популярен в советском, а позже в российском кинематографе.
Родился заслуженный связист Киргизской ССР Александр Торопкин
Родился 21 января 1914 года в Семипалатинске. Участник Великой Отечественной войны.
В 1946-м его назначали начальником Фрунзенской ГТС, а в 1954-м переводят на должность заместителя уполномоченного Министерства связи СССР по Киргизской ССР.
С образованием Министерства связи Киргизской ССР в феврале 1955 года назначен министром связи.
Александр Торопкин проработал в отрасли связи 21 год.
Под его руководством осуществили сплошную телефонизацию республики. По ряду показателей Киргизская ССР входила в число самых передовых в Советском Союзе, в том числе по развитию междугородной связи.
Неоднократно избирался депутатом Верховного Совета страны, был членом ЦК Компартии Киргизии.
Родился Герой Советского Союза Ефрем Курочкин
Родился 21 января 1921 года в Пржевальске. Сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
С июля 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.
К июлю 1944 года гвардии сержант Ефрем Курочкин командовал орудием 220-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта.
Отличился во время освобождения Минской области Белорусской ССР. 4 июля 1944-го расчет Ефрема Курочкина участвовал в отражении немецкой контратаки в районе деревни Узляны Пуховичского района. В критический момент боя Курочкин поднял свой расчет в атаку, отбросив противника.
После окончания войны проживал в поселке Джети-Огуз Иссык-Кульской области, до выхода на пенсию работал на шахте.
Умер 13 июня 1986 года.
