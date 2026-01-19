Узбекистан и Казахстан установят гидропосты для учета трансграничных вод

Узбекистан и Казахстан приступили к реализации новых механизмов управления трансграничными водными ресурсами в Центральной Азии, пишет Podrobno.uz.

Итоги встреч министров водного хозяйства двух стран в Туркестане подтвердили готовность сторон к созданию прозрачной и автоматизированной системы распределения воды. Это критически важно для аграрного и энергетического секторов региона.

Одним из главных практических шагов станет полная автоматизация контроля на реке Сырдарья. При поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) на реке установят 10 цифровых гидропостов — по пять в каждой стране. Эта мера призвана обеспечить абсолютную прозрачность данных в режиме реального времени и исключить любые разногласия по поводу точности объемов распределяемой воды.

Параллельно страны сосредоточатся на модернизации физической инфраструктуры и внедрении технологий сбережения. В 2026 году запланировано расширение работ на межгосударственном канале «Достык», включая механизированную очистку и ремонт головных сооружений.

Кроме того, ведомства договорились об активном обмене опытом в сфере внедрения систем капельного и дождевального орошения, чтобы адаптировать сельское хозяйство к условиям глобального изменения климата и дефицита ресурсов.