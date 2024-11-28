Массовое отравление. Мальчик нашел конфеты на мусорке и угостил одноклассников

В селе Искра Чуйской области 12-летний мальчик нашел на мусорном полигоне конфеты «BEN 10» и сладкий спрей в бутылке. Он забрал находки и принес в школу, где угостил друзей. В итоге одиннадцать школьников получили пищевое отравление, сообщает ГУВД региона.

По данным ведомства, одноклассники и друзья мальчика возрастом от 12 до 16 лет обратились в городскую больницу Токмака с диагнозом «пищевое отравление». Пострадавшим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное, они отправлены по домам.

ГУВД назначило соответствующие экспертизы, проверка продолжается.