Как не стать жертвой пищевого отравления. Меры профилактики напомнили медики

Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора напоминает предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, об ответственности за безопасность пищевой продукции.

Ведомство призывает строго соблюдать санитарные правила и нормы, обеспечивать производственный контроль, допускать к работе только персонал с пройденным медицинским осмотром.

Гражданам рекомендуется приобретать пищевые продукты только в санкционированных объектах питания, обращать внимание на санитарное состояние торговой точки, при появлении симптомов пищевого отравления незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

«Пищевые отравления легче предупредить, чем лечить. Соблюдение санитарных норм предприятиями фастфуда и ответственное отношение граждан к выбору пищи являются ключевыми факторами профилактики массовых отравлений», — отмечают в ДГСЭН.

Пищевое отравление — острое заболевание, возникающее в результате употребления пищи, массивно обсемененной болезнетворными микроорганизмами и/или токсинами либо содержащей токсичные вещества немикробной природы.

Меры профилактики пищевых отравлений

строгое соблюдение санитарных норм и правил и технологических инструкций при приготовлении пищи;

наличие и выполнение программ производственного контроля;

допуск к работе сотрудников строго после прохождения медосмотра;

недопущение к работе лиц с признаками инфекционных заболеваний;

регулярное обучение работников правилам личной гигиены и санитарии;

использование только качественного сырья с документами, подтверждающими происхождение и безопасность;

раздельное хранение сырья и готовых блюд;

соблюдение температурных режимов хранения и приготовления пищевых продуктов;

обеспечение достаточной термической обработки мяса и полуфабрикатов;

регулярные уборка и дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря;

использование раздельного инвентаря для сырья и готовой продукции;

обеспечение бесперебойного водоснабжения и условий для мытья рук;

личная ответственность владельца за безопасность реализуемой продукции.

Для предприятий фастфуда (по производству шаурмы, бургеров, хот-догов и других):

Населению рекомендуется:

отдавать предпочтение объектам общественного питания с чистым внешним видом и соблюдением санитарных условий;

избегать покупки шаурмы и других блюд в сомнительных, нестационарных точках;

мыть руки перед приемом пищи, особенно при питании вне дома.

Не рекомендуется употреблять фастфуд детям, беременным, пожилым и лицам с хроническими заболеваниями.

При появлении первых признаков пищевого отравления специалисты советуют не заниматься самолечением и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.