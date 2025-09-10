Можно отравиться. Не употреблять продукцию кустарного производства советует врач

Санитарный врач ЦГСЭН Бишкека Гульнара Кожогулова в эфире «Биринчи радио» рассказала о симптомах и последствиях пищевого и алкогольного отравления.

По ее словам, если пищевая безопасность не гарантируется, то человек получает пищевое отравление.

К этому могут привести и безалкогольные напитки — соки, квасы, лимонады. Пищевое отравление (микробная этиология) проявляется тошнотой, рвотой, слабостью, повышением температуры тела, нарушением водно-солевого баланса. Больным промывают желудок и назначают антибиотикотерапию.

«Если же это токсины алкогольного происхождения, то тогда клиническая картина немного отличается. Тоже могут быть тошнота, рвота, но там больше неврологическая симптоматика — помутнение сознания вплоть до обморочных состояний, дыхание замедляется, страдают внутренние органы, в первую очередь печень. Таких больных можно потерять от токсического гепатита молниеносной формы», — сказала Гульнара Кожогулова.

Она добавила, что с алкогольным отравлением больные поступают в отделение токсикологии, после чего начинается расследование, где и что человек употреблял, в каком количестве.

«Прежде чем что-то есть и пить, каждому человеку стоит подумать, а нужно ли это делать. Кроме того, надо уметь читать маркировку. Согласно техрегламенту, на пищевой продукции должна быть заложена вся информация в полном объеме. Если продукция безымянная, кустарного производства, то ее нельзя употреблять», — подчеркнула санврач.

Она отметила, что после случаев отравления в ЦГСЭН поступают экстренные извещения от скорой медицинской помощи либо лечебных учреждений.

В 2025 году из отделения токсикологии экстренные извещения об алкогольных отравлениях не поступали.