Стипендия от президента. Кто из студентов может претендовать

Комиссия по вопросам образования при президенте КР начала прием документов на конкурс по присуждению президентских стипендий. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В конкурсе могут принять участие студенты государственных вузов очного обучения (3-й курс по программе бакалавриата и 4-й курс по программе 5 и более лет обучения). Претенденты должны иметь хорошую успеваемость и оригинальные разработки, активно заниматься исследовательской деятельностью. Участники конференций, победители конкурсов и олимпиад также могут принять участие в конкурсе.

Отмечено, что при равных условиях преимущество при присуждении президентской стипендии имеют сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды с детства.

Документы принимают до 30 июня. Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте президента КР.