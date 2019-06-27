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Власть

Лучшие студенты вузов Кыргызстана могут рассчитывать на президентскую стипендию

Объявляется открытый конкурс на президентскую стипендию-2018-2019 среди студентов вузов. Принять в нем участие могут только те, кто учится на очном отделении. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что состязание проводится в соответствии с указом «Об утверждении Положения о присуждении президентской стипендии студентам очной формы обучения высших учебных заведений Кыргызской Республики».

Рассчитывать на финансовую поддержку могут те учащиеся, кто успешно совмещает отличную учебу с исследовательской деятельностью и активной общественной работой.

Организаторы конкурса просят обращаться по всем вопросам в Министерство образования и науки по телефонам: 66-28-42, 62-04-65.
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