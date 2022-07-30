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Общество

Утверждена процедура присуждения президентской стипендии «Эл үмүтү»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление «Об утверждении нормативных правовых актов, регулирующих процедуры присуждения международной стипендии президента «Эл үмүтү». Об этом сообщает Министерство образования.

Отмечается, что сроки приема документов и проведения конкурса утверждаются ежегодно и размещаются в СМИ за 14 календарных дней до начала. Период приема документов составляет не менее 30 дней.

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Претенденты для участия в конкурсе должны соответствовать нескольким требованиям. Конкурс состоит из двух туров. В первом туре идет отбор документов.

К конкурсу допускаются претенденты, принятые с письмом-предложением о приеме на обучение в зарубежный вуз. Нужно будет также предоставить диплом бакалавра/специалиста/магистра с приложением транскрипта со средним баллом успеваемости в вузе Кыргызстана (GPA) не менее 3,8 балла.

Если документы в порядке и приняты к рассмотрению, то человеку в личный кабинет веб-портала направляется соответствующее уведомление.

Во втором туре документы рассматривает Республиканская комиссия по присуждению международной стипендии президента «Эл үмүтү». Оно и примет окончательное решение о присуждении либо отказе в стипендии.

Если стипендию присудили, то в течение 90 дней после этого заключается четырехсторонний договор (контракт) на обучение в высшем учебном заведении зарубежного государства между стипендиатом, его родителями (усыновителями, опекунами или попечителями), уполномоченным государственным органом в области финансов и уполномоченным государственным органом в области образования и науки.

Если стипендиат не соблюдал обязательства договора и был лишен стипендии, то он обязан возместить все средства, которые были на него затрачены.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241088/
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