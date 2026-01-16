Штрафы за уклонение мигрантов от медосмотра в РФ могут увеличить в 12 раз

Штрафы за уклонение мигрантов от обязательного медицинского освидетельствования в России могут вырасти более чем в 12 раз — до 25–50 тысяч рублей, с возможностью административного выдворения по решению суда. Об этом сообщает РБК.

Такое предложение содержится в пакете законопроектов, внесенных в Госдуму и направленных на противодействие нелегальной миграции и защиту здоровья населения. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

По ее словам, легальность пребывания иностранного гражданина в России «должна быть подтверждена безусловным соблюдением требований о подтверждении статуса здоровья».

Помимо повышения штрафов, законопроекты предусматривают проведение медицинского освидетельствования исключительно в уполномоченных региональными властями медорганизациях и за счет самих иностранных граждан. Таким образом, из процесса планируется исключить посредников.

Также предлагается сократить срок прохождения медосмотра с 90 до 30 дней и сделать его обязательным для всех иностранцев, прибывающих в Россию на срок более трех месяцев.

Отдельно вводится повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот фальшивых медицинских справок об отсутствии опасных заболеваний. За такие действия может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей, а в случае массового заражения — до восьми лет лишения свободы.

Как отмечается, все внесенные инициативы получили поддержку правительства России, Верховного суда и правоохранительных органов.