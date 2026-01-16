В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения

Таласское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ выявило нарушения на объекте питьевого водоснабжения в селе Чон-Токой Шумкар-Уя айыльного аймака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что при проектировании и строительстве системы водоснабжения компания «НТ Групп-Строй» нарушила требования технических регламентов, строительных норм, правил и стандартов и других взаимосвязанных нормативных актов.

По итогам контроля составлен акт. Фирма оштрафована на 200 тысяч сомов, запись о нарушении внесена в единый реестр.

Министерство призвало всех участников строительного рынка строго соблюдать стандарты и нормы, выполнять работы в соответствии с законодательством и уделять особое внимание требованиям техрегламентов для обеспечения безопасности граждан.