17:52
USD 87.45
EUR 101.71
RUB 1.12
Общество

В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения

Таласское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ выявило нарушения на объекте питьевого водоснабжения в селе Чон-Токой Шумкар-Уя айыльного аймака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что при проектировании и строительстве системы водоснабжения компания «НТ Групп-Строй» нарушила требования технических регламентов, строительных норм, правил и стандартов и других взаимосвязанных нормативных актов.

По итогам контроля составлен акт. Фирма оштрафована на 200 тысяч сомов, запись о нарушении внесена в единый реестр.

Министерство призвало всех участников строительного рынка строго соблюдать стандарты и нормы, выполнять работы в соответствии с законодательством и уделять особое внимание требованиям техрегламентов для обеспечения безопасности граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358188/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Минстрой прокомментировал ситуацию вокруг строительства городка «Алтай»
Проект городка «Алтай» в Бишкеке не согласовали с Институтом сейсмологии — НАН
Минстрой рассказал о том, какие крупные объекты реализовывал в 2025 году
Елка не из игрушек: Минстрой удивил кирпичным арт-объектом к Новому году
Названа сумма штрафов, наложенных в строительной сфере в 2025 году
Новую школу в Чуйском районе проверили на прочность: испытали бетон и кладку
Министр строительства встретился с дольщиками компании «Дөөлөт курулуш»
В 10-м микрорайоне продолжается стройка торгового центра, несмотря на запрет
Минстрой отреагировал на жалобу жителей и остановил стройку в 10-м микрорайоне
Old Bishkek под ударом: Минстрой потребовал снести этаж и расширить проспект Чуй
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Время ограничено: как успеть получить билет в&nbsp;марафоне призов от&nbsp;MBANK Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
16 января, пятница
17:44
Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающего завода в Бишкеке Депутаты ЖК ознакомились с работой мусороперерабатывающ...
17:42
Время ограничено: как успеть получить билет в марафоне призов от MBANK
17:39
В Таласе строительную компанию оштрафовали на 200 тысяч сомов за нарушения
17:36
Кыргызстан и Великобритания обсудили совместные проекты в различных сферах
17:20
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение