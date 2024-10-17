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Техноблог

Представлены скафандры от Prada. В них астронавты полетят на Луну

Дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space на Международном конгрессе астронавтики в Милане впервые показали скафандр, который будет использоваться в ходе высадки на Луну. Об этом сообщило Reuters.

Скафандры, созданные из инновационных материалов, способны выдерживать как экстремальные температуры на освещенном южном полюсе Луны, так и низкие температуры в регионах, которые всегда находятся в тени.

В открытом космосе астронавты могут находиться в этих скафандрах не менее восьми часов.

Миссия NASA Artemis III («Артемида-3»), в рамках которой планируется первая с 1972 года высадка человека на Луну, намечена на осень 2026 года. За год до этого состоится тренировочная миссия «Артемида-2», во время которой астронавты облетят вокруг спутника Земли.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/308405/
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