Представлены скафандры от Prada. В них астронавты полетят на Луну

Дом моды Prada и частная космическая компания Axiom Space на Международном конгрессе астронавтики в Милане впервые показали скафандр, который будет использоваться в ходе высадки на Луну. Об этом сообщило Reuters.

The AxEMU moon spacesuit, developed by Axiom with association with Prada, on display at IAC 2024 in Milan. pic.twitter.com/r1K1TfL4f7 — Andrew Jones (@AJ_FI) October 16, 2024

Скафандры, созданные из инновационных материалов, способны выдерживать как экстремальные температуры на освещенном южном полюсе Луны, так и низкие температуры в регионах, которые всегда находятся в тени.

В открытом космосе астронавты могут находиться в этих скафандрах не менее восьми часов.

Миссия NASA Artemis III («Артемида-3»), в рамках которой планируется первая с 1972 года высадка человека на Луну, намечена на осень 2026 года. За год до этого состоится тренировочная миссия «Артемида-2», во время которой астронавты облетят вокруг спутника Земли.