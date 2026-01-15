10:30
Общество

Оптовая мясная торговля на Ошском рынке перенесена в павильон «Чүйгүн» в Маевке

Оптовая торговая площадка по продаже мяса на Ошском рынке с 14 января прекратила свою деятельность. В дальнейшем оптовая продажа в столице будет осуществляться в мясном павильоне «Чүйгүн», расположенном на территории комплекса животного рынка «Алтын-Така» в Маевке. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, изменения проведены в рамках исполнения специального постановления кабинета министров с целью соблюдения ветеринарных и фитосанитарных норм. Эти меры направлены на обеспечение безопасности мясной продукции и снабжение населения качественными продуктами питания.

Новый мясной павильон «Чүйгүн» в Первомайском районе Бишкека занимает площадь 800 квадратных метров и полностью соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. В нем предусмотрены:

  • офис и лаборатория ветеринарной службы;
  • карантинное хранилище для мяса;
  • холодильная камера площадью 90 квадратных метров;
  • другие служебные помещения.

Данное изменение является важным и удобным нововведением для предпринимателей, оптовых поставщиков, привозяющих мясную продукцию из столицы и других регионов страны. Отныне мясная продукция будет реализовываться в безопасных, чистых и упорядоченных условиях.
